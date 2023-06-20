رونالدو يقود البرتغال لتجاوز عقبة أيسلندا في مباراته الـ200

قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي لفوز ثمين خارج الديار عبر تجاوز عقبة نظيره الأيسلندي بهدف دون رد يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة العاشرة من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.
وفرض الأسطورة البرتغالية نفسه نجماً للمواجهة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة .
وشهدت المباراة طرد اللاعب ويليوم ثور فيلومسون من جانب أصحاب الأرض بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية بوجهه وذلك في الدقيقة (80).
وبهذه النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 12 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة في المقابل تجمد رصيد أيسلندا عند 3 نقاط في المرتبة الخامسة.
وخاض كريستيانو رونالدو مباراته رقم 200 مع منتخب بلاده البرتغال وذلك عندما اشترك أساسياً في المواجهة ليدخل النجم البرتغالي موسوعة غينيس كأول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية.
حيث تم تكريمه على رقمه القياسي الجديد قبل المباراة بمنحه شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع صور تذكارية بقيمص يحمل رقم 200.
ولم يكتف "صاروخ ماديرا" برقمه القياسي الجديد فقط بل عزز رقمه القياسي السابق لكونه الهداف التاريخي لبلاده والهداف الدولي عبر العصور بتسجيله هدف فوز البرتغال على آيسلندا ليصل لرقم يصعب تحطيمه برصيده 123 هدفاً دولياً.
ورونالدو هو عميد لاعبي العالم مبتعداً بفارق أربع مباريات عن الكويتي بدر المطوع الذي خاض 196 مباراة دولية مع الأزرق.
وخاض رونالدو أول مباراة دولية له بتاريخ 20 أغسطس من عام 2003 عندما دخل بديلاً للويس فيغو في المباراة الدولية الودية ضد كازاخستان.