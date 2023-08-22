"رومانو": "سيميوني" يُطيح بآمال الأهلي في ضم الأرجنتيني "رودريغو دي بول"

كشف الإعلامي فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي مع نجم أتليتكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول.
وقال الإعلامي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين عبر صفحته على موقع "x": إن اللاعب رفض الانتقال للأهلي بعد التحدث إلى مدربه دييغو سيميوني.
رودريغو دي بول لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان قد انضم إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021.
ولعب سابقًا للعديد من الأندية مثل: راسينغ، فالنسيا، راسينغ (إعارة)، كما يلعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني منذ 2018.