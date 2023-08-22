رياضة

"رومانو": "سيميوني" يُطيح بآمال الأهلي في ضم الأرجنتيني "رودريغو دي بول"

لعب سابقًا للعديد من الأندية مثل راسينغ وفالنسيا ويمثل المنتخب الأرجنتيني منذ 2018
نجم أتليتكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول
نجم أتليتكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول

كشف الإعلامي فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي مع نجم أتليتكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وقال الإعلامي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين عبر صفحته على موقع "x": إن اللاعب رفض الانتقال للأهلي بعد التحدث إلى مدربه دييغو سيميوني.

رودريغو دي بول لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان قد انضم إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021.

ولعب سابقًا للعديد من الأندية مثل: راسينغ، فالنسيا، راسينغ (إعارة)، كما يلعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني منذ 2018.

الأهلي
نجم أتليتكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني
رودريغو دي بول

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