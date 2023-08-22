"رومانو": "سيميوني" يُطيح بآمال الأهلي في ضم الأرجنتيني "رودريغو دي بول"

رودريغو دي بول لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان قد انضم إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021.