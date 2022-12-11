في المنعطف قبل الأخير من كأس العالم قطر 2022.. منتخباتٍ تبحث عن تسجيل بصمة في المونديال

اللقاء الثاني المنتظر في نصف نهائي هذا المونديال سيُقام بعد اللقاء الأول بـ 24 ساعة، وسيكون التاسع والأخير الذي يحتضنه ملعب البيت الذي يتسع لنحو 68 ألف متفرج، بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، وهو أول لقاء في بطولة رسمية كبرى بينهما، وفيه تبحث فرنسا عن بلوغ النهائي الرابع منذ 1998م، لتفرض نفسها قوة كبرى في عالم كرة القدم والمونديال، إلى جانب البرازيل وألمانيا وإيطاليا الجريحة في السنوات الأخيرة والأرجنتين، في المقابل، فإن المغرب صنع تاريخًا جميلاً بتصدره مجموعته في الدور الأول، بتعادل سلبي مع كرواتيا، وفوز على بلجيكا ثالثة المونديال الأخير بهدفين، وتجاوز كندا بنتيجة 2 - 1، ثم تخطيه إسبانيا القوية بركلات الترجيح في ثمن النهائي، ليلحق بها البرتغال عندما فاز عليه في الأشواط الأصلية بنتيجة 1 - 0 في ربع النهائي، في ظل دعم جماهيري لا مثيل له في ملاعب كأس العالم بدولة قطر.