الهلال يفاوض "روبن نيفيز" لاعب ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي

كشف الصحفي "ماتيو موريتو" عن دخول نادي الهلال في مفاوضات للتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وقال الصحفي الذي يعمل في "Relevo": إن المفاوضات بين إدارة الهلال واللاعب البرتغالي جارية الآن للحصول على خدمات نيفيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد الصحفي بأن الهلال قدم للاعب عرضًا جذابًا، بلغت قيمته حوالي 55 مليون يورو، مشيرًا إلى أن اللاعب متحمس للعرض، مؤكدًا أنه إذا لم تتغيّر الخطط، فمن المتوقّع أن يوقع الأسبوع المقبل.
بدأ "روبن نيفيز" البالغ من العمر 26 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي بورتو البرتغالي، في 2014، حتى انتقل إلى وولفرهامبتون واندررز في 2017.
ويلعب نيفيز في خطّ الوسط للمنتخب البرتغالي منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية للاعب بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، نحو 40 مليون يورو.