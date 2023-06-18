الهلال يفاوض "روبن نيفيز" لاعب ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي

وأفاد الصحفي بأن الهلال قدم للاعب عرضًا جذابًا، بلغت قيمته حوالي 55 مليون يورو، مشيرًا إلى أن اللاعب متحمس للعرض، مؤكدًا أنه إذا لم تتغيّر الخطط، فمن المتوقّع أن يوقع الأسبوع المقبل.