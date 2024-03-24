الأخضر يواصل استعداده للقاء طاجيكستان ويغادر فجر الاثنين .. و"مانشيني" يتحدث للإعلام

من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر صباح يوم غدٍ الاثنين عند الواحدة صباحًا إلى جمهورية طاجيكستان، عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان، وسيجري الأخضر حصة تدريبية على الملعب المركزي عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.