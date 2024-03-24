الأخضر يواصل استعداده للقاء طاجيكستان ويغادر فجر الاثنين .. و"مانشيني" يتحدث للإعلام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "الرياض"، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب طاجيكستان بعد يوم غدٍ الثلاثاء على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب، واُختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر صباح يوم غدٍ الاثنين عند الواحدة صباحًا إلى جمهورية طاجيكستان، عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان، وسيجري الأخضر حصة تدريبية على الملعب المركزي عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
ويعقد المدير الفني للمنتخب"روبرتو مانشيني" يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الواحدة مساءً بتوقيت السعودية مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "الملعب المركزي" ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب طاجيكستان ضمن الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.