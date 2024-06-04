تحضيرًا لمواجهة باكستان .. الأخضر يواصل استعداده.. و"مانشيني" يتحدث للإعلام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في "الرياض"، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان بعد يوم غدٍ الخميس على "ملعب جناح" بعاصمة باكستان إسلام آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 . ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.