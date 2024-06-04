تحضيرًا لمواجهة باكستان .. الأخضر يواصل استعداده.. و"مانشيني" يتحدث للإعلام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في "الرياض"، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان بعد يوم غدٍ الخميس على "ملعب جناح" بعاصمة باكستان إسلام آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 . ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "سالم الدوسري" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه، فيما لم يكمل اللاعب"حسان التمبكتي" تمارين الحصة التدريبية لشعوره بآلام عضلية.
من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب السعودي صباح يوم غدٍ الأربعاء إلى جمهورية باكستان، عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الخامسة أمام منتخب باكستان، وسيجري الأخضر حصة تدريبية على ملعب جناح عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
ويعقد المدير الفني للأخضر "روبرتو مانشيني" غدًا الأربعاء عند الساعة 40 : 5 مساءً بتوقيت السعودية مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "ملعب جناح" ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب باكستان ضمن الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.