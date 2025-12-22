على مدى 5 أيام وبمشاركة 24 مدربًا وطنيًا.. اختتام المرحلة الأولى من دورة «A» للرخصة الآسيوية بالرياض

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الأولى من دورة «A» للرخصة الآسيوية (الجزء الثالث)، في مدينة الرياض، على مدى خمسة أيام، بمشاركة 24 مدربًا وطنيًا.
واستهدفت الدورة، التي أُقيمت بإشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب، وذلك من خلال محاضرات واختبارات نظرية وعملية، قدمها المحاضران فرانك تيفيلييه وإيمانويل فاندنبولك، إلى جانب المحاضرين الوطنيين فهد مدهش، وبدر الدوسري، وأحمد الذكرالله.
من جهته، قدّم المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، ناصر لارجيت، شكره وتقديره لجامعة اليمامة على استضافتها الدورة التدريبية، سواء في الجانبين العملي أو النظري.