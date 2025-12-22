على مدى 5 أيام وبمشاركة 24 مدربًا وطنيًا.. اختتام المرحلة الأولى من دورة «A» للرخصة الآسيوية بالرياض

واستهدفت الدورة، التي أُقيمت بإشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب، وذلك من خلال محاضرات واختبارات نظرية وعملية، قدمها المحاضران فرانك تيفيلييه وإيمانويل فاندنبولك، إلى جانب المحاضرين الوطنيين فهد مدهش، وبدر الدوسري، وأحمد الذكرالله.