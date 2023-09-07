لموسم 2024.. اعتماد بطولة كأس العرب الأولى للهجن في العلا

كما تقدم الأمير فهد بن جلوي بجزيل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه المتواصل، ليصبح الاتحاد العربي مؤسسة قائمة ومستدامة تطمح للوصول إلى نشر وتطوير رياضة الهجن في جميع أنحاء الوطن العربي. ورحب سموه بجميع أعضاء الجمعية العمومية، متمنياً أن تساهم هذه الجمعية في تحقيق جميع ما يصبو إليه محبو الهجن في الوطن العربي.