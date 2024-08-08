أولمبياد باريس 2024: مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا من أجل الذهب

يواجه المنتخب الفرنسي الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نظيره المنتخب الإسباني في المباراة المنتظرة لنهائي منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.
ويُقام اللقاء بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في المباراة النهائية للبطولة اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".
وتأهل منتخب فرنسا إلى النهائي بعد فوزه على منتخب مصر الأولمبي (3/1) بالأشواط الإضافية بعد نهاية وقت المباراة الأصلي.
في حين تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب المغرب في نصف النهائي بنتيجة (2/1).