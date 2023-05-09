والد "ميسي": لا اتفاق على الإطلاق مع أي نادٍ للموسم المقبل
أصدر خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ووكيله في الوقت نفسه، للتعليق على أخبار اتفاقه مع نادي الهلال السعودي.
وكتب والد ميسي عبر حسابه على "انستقرام": "لا يوجد اتفاق على الإطلاق مع أي نادٍ للموسم المقبل، لن يتم اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس".
وشدد: "يستخدم الكثيرون اسم ليونيل لكسب الشهرة، ولكن الحقيقة واحدة فقط، ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص، لا اتفاق شفهي ولا توقيع".
وجاء تعليق والد ميسي تعليقًا على مصادر، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية إتمام صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان، والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وقال المصدر: "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له"، موضحًا: "العقد استثنائي إنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".