رياضة

دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر للتعويض أمام التعاون.. والإثارة تجمع الشباب والوحدة

دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر للتعويض أمام التعاون.. والإثارة تجمع الشباب والوحدة

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:

الأخدود - الفتح

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران.

يدخل الأخدود المباراة وهو بالمركز الـتاسع، ولديه نقطة واحدة، كما يشارك الفتح باللقاء وهو يمتلك أيضًا نقطة واحدة ويحتل المركز الثامن.

الحزم - الاتفاق

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم بالرس.

يشارك الحزم باللقاء وهو يحتل المركز الـ15 (قبل الأخير)، ولا يمتلك أي نقاط، في حين يقع الاتفاق بالمركز السادس ولديه 3 نقاط.

النصر - التعاون

يُقام اللقاء بين النصر والتعاون أيضًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.

يدخل النصر المواجهة برصيد صفري ولا يمتلك أي نقاط ويحتل المركز الـ13، بينما يأتي التعاون بالمركز 11، ويمتلك نقطة واحدة.

الشباب - الوحدة

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

يشارك الشباب بالمباراة وهو بالمركز العاشر، ولديه نقطة واحدة، بينما يقع الوحدة بالمركز الـ14، ولا يمتلك أي نقاط.

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