انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض

أقيم حفل الافتتاح في بوليفارد سيتي بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، حيث اشتمل على العديد من العروض الإبداعية، بما فيها الكشف عن كأس البطولة بتواجد الآلاف من زوار الحدث العالمي، ووجّه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة تعتبر ترجمة لإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأكيدًا على دعم المملكة للقطاع عالميًا، ولرعاية المواهب الوطنية والتعريف بها، بالإضافة إلى كونها حجر أساس في التزام المملكة بتقديم تجربة ترفيهية مميزة للمجتمع السعودي بشكل عام ولمحبّي الرياضات الإلكترونية بشكل خاص.