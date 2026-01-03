بخماسية نظيفة.. الخلود يسجل نتيجة تاريخية أمام الفيحاء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود الفوز على شقيقه الفيحاء في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخلود بخمسة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها مزيان في الدقيقة 5، قبل أن يضيف هتان الهدف الثاني في الدقيقة 38، ويضيف الثالث اللاعب إنزيكي في الدقيقة 44.
وفي شوط المباراة الثاني، أضاف اللاعب هتان باهبري الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يختتم الأهداف ماوليدا بالهدف الخامس في الدقيقة 84.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الفيحاء سيميدو في الدقيقة 63 بعد العودة لتقنية الـ VAR.
بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 12، وهو نفس الرصيد النقطي للفيحاء.