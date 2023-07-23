رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "آل خليفة": القفزةُ الاحترافية الكروية والتسويقية التي يشهدها الدوري السعودي ذكيّةٌ ومدروسة

وتابع: "دون شك، يعدّ وجود لاعبين كبار عالميًّا في الأندية السعودية، وفي عز تألقهم الكروي، مكسبًا فنيًّا وتسويقيًّا كبيرًا، سيحدث الأثر الفني والإعلامي، وسيواكب الخطوات المستمرّة التي يعمل عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتطوير جميع مسارات اللعبة في القارة".