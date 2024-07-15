تقارير.. الاتحاد يحسم صفقتي عوار ويان أوليفراس

أفادت تقارير صحفية، أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نادي روما، بشأن انتقال الدولي الجزائري حسام عوار ويان أوليفراس، لتمثيل الفريق في البطولات السعودية، خلال الموسم الجديد 2024/2025.
ووفقاً لموقع " "FootMercato الفرنسي فإن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع روما بشأن انتقال حسام عوار ويان أوليفيراس، على أن يحصل النادي الإيطالي على شيك بقيمة 15 مليون يورو ومكافآت لكلا اللاعبين.
وذكرالصحفي الفرنسي سانتي أونا عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) أن نادي الاتحاد توصل للاتفاقًا كاملاً مع روما بشأن حسام عوار ويان أوليفراس.. وسيوقع كلا اللاعبين في الأيام القادمة لنادي الاتحاد.
وأوضح أنه تم إرسال العرض الرسمي اليوم من نادي الاتحاد. حيث سيحصل روما على 15 مليون يورو إضافة لمكافآت.
من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حسام عوار ويان أوليفراس، كلاهما على وشك الانضمام إلى الاتحاد من روما."
وتأتي رغبة فريق الاتحاد بالتعاقد مع يان أوليفيراس صاحب الـ20عاماً والذي يلعب كظهير أيسر نظير المستويات الكبيرة التي قدمها مع ناديه خلال الفترة الأخيرة.
فيما انتقل الجزائري حسام عوار إلى نادي روما صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.
وخاض اللاعب مع ذئاب العاصمة الإيطالية 16 مباراة في أول مواسمه، 9 منها في التشكيل الأساسي، واستطاع خلالها تسجيل 4 أهداف، إلا أنه لم ينجح في صناعة أي هدف.
وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مؤخراً مع المدرب الفرنسي لوران بلان ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالموسم المقبل، خلفاً للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.