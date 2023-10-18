الأخضر يكشف عن تفاصيل إصابة الثنائي "تمبكتي" و"هوساوي"

ونشر حسابُ المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، بيانًا يُعلن فيه عن تفاصيل إصابتَيْ هوساوي وتمبكتي؛ حيث قال: كشفت أشعة الرنين المغناطيسي عن تعرض تمبكتي لإصابة في العضلة الجانبية للساق. وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال، والرفع بالتقارير الطبية لمتابعة البرنامج العلاجي.