وزارة الرياضة توقع البرنامج التنفيذي مع وزارة الشباب والرياضة التونسية في تونس

ونيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مثّل وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد الجانب السعودي في مراسم التوقيع، فيما مثّل الجانب التونسي رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة التونسي شكري بن حسن، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الشباب والرياضة في تونس الصادق المورالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي ‏الصقر، وبحضور ممثلي الوزارتين.