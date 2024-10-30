وزارة الرياضة توقع البرنامج التنفيذي مع وزارة الشباب والرياضة التونسية في تونس

وقعت وزارة الرياضة ووزارة الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، البرنامج التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة لعامي 2025-6202، وذلك في مقر وزارة الشباب والرياضة التونسية بالعاصمة تونس.
ونيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مثّل وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد الجانب السعودي في مراسم التوقيع، فيما مثّل الجانب التونسي رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة التونسي شكري بن حسن، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الشباب والرياضة في تونس الصادق المورالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وبحضور ممثلي الوزارتين.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة عامين، إلى تنمية التعاون في مجالي الشباب والرياضة، وتفعيل زيارات القيادات ووفود الكوادر الشبابية والرياضية بمختلف المجالات ذات العلاقة.
كما تشمل أهداف البرنامج التنفيذي المشترك تبادل الخبرات، للاطلاع على التجارب الناجحة بين الاتحادات الرياضية والإدارات الرياضية والشبابية واللجان الرياضية، علاوة على التنسيق لإقامة برامج تدريبية وورش عمل في الإعلام الرياضي، والمشاركة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة المطبقة والمعايير الهندسية المستخدمة في المنشآت الرياضية والبنى التحتية.
يأتي ذلك تجسيدًا لعمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط المملكة بالجمهورية التونسية، وتماشيًا مع جهود وزارة الرياضة المستمرة لتعزيز العلاقات وأوجه التعاون الدولي مع مختلف الكيانات الرياضية الدولية، ومنها وزارة الرياضة والشباب التونسية، بما يُسهم في تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الرياضة والشباب بين البلدين الشقيقين.