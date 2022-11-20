جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كرة القدم تجمع الجميع.. أهلًا بكم في مونديال قطر 2022"

رحّب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالحضور في الحدث الرياضي الأكبر عالميًّا؛ ألا وهو كأس العالم الذي تحتضنه قطر 2022 خلال فترة 20 نوفمبر - 18 ديسمبر، لأول مرة في الشرق الأوسط.
وقال "جياني" في كلمته قبل انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع قطر والإكوادور في ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج: "أحبائي أصدقائي، أهلًا وسهلًا بكم في ملعب البيت، مرحبًا بكم في مونديال قطر 2022 تحت رعاية فيفا".
واختتم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كلمته بالقول: "كرة القدم تجمع الجميع، ونرحب الآن بمنتخبَيْ قطر والإكوادور في افتتاح مونديال قطر 2022".