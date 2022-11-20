جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كرة القدم تجمع الجميع.. أهلًا بكم في مونديال قطر 2022"

وقال "جياني" في كلمته قبل انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع قطر والإكوادور في ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج: "أحبائي أصدقائي، أهلًا وسهلًا بكم في ملعب البيت، مرحبًا بكم في مونديال قطر 2022 تحت رعاية فيفا".