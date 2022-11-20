رياضة

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كرة القدم تجمع الجميع.. أهلًا بكم في مونديال قطر 2022"

في كلمته بمناسبة افتتاح كأس العالم فيفا قطر 2022
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
أحمد سرور
أحمد سرور

رحّب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالحضور في الحدث الرياضي الأكبر عالميًّا؛ ألا وهو كأس العالم الذي تحتضنه قطر 2022 خلال فترة 20 نوفمبر - 18 ديسمبر، لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقال "جياني" في كلمته قبل انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع قطر والإكوادور في ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج: "أحبائي أصدقائي، أهلًا وسهلًا بكم في ملعب البيت، مرحبًا بكم في مونديال قطر 2022 تحت رعاية فيفا".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كلمته بالقول: "كرة القدم تجمع الجميع، ونرحب الآن بمنتخبَيْ قطر والإكوادور في افتتاح مونديال قطر 2022".

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