أولمبياد باريس 2024 .. إسبانيا تخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية عبر بوابة المغرب

تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية لأولمبياد باريس بعد أن نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على نظيره المغربي في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الاثنين على ملعب فيلودروم في مارسيليا ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

بادر المنتخب المغربي بافتتاح باب التسجيل عن طريق نجمه سفيان رحيمي من علامة الجزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو وذلك في الدقيقة 37 وبهذا الهدف عزز سفيان رحيمي صدارته لقائمة هدافي كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس برصيد 6 أهداف.