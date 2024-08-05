أولمبياد باريس 2024 .. إسبانيا تخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية عبر بوابة المغرب

تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية لأولمبياد باريس بعد أن نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على نظيره المغربي في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الاثنين على ملعب فيلودروم في مارسيليا ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.
بادر المنتخب المغربي بافتتاح باب التسجيل عن طريق نجمه سفيان رحيمي من علامة الجزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو وذلك في الدقيقة 37 وبهذا الهدف عزز سفيان رحيمي صدارته لقائمة هدافي كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس برصيد 6 أهداف.
وتمكنت إسبانيا من تعديل النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق لاعب برشلونة فيرمين لوبيز حيث استغل خطأً دفاعيًا من لاعبي المغرب ليسدد كرة قوية داخل الشباك.
وأضاف خوانلو سانشيز الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 85 بعدما اخترق دفاعات المغرب ليسدد قذيفة صاروخية منحت منتخب بلاده بطاقة التأهل للمباراة النهائية.