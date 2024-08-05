رياضة

أولمبياد باريس 2024 .. إسبانيا تخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية عبر بوابة المغرب

جانب من لقاء منتخب إسبانيا ونظيره المغربي في أولمبياد باريس 2024
جانب من لقاء منتخب إسبانيا ونظيره المغربي في أولمبياد باريس 2024

تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية لأولمبياد باريس بعد أن نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على نظيره المغربي في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الاثنين على ملعب فيلودروم في مارسيليا ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

بادر المنتخب المغربي بافتتاح باب التسجيل عن طريق نجمه سفيان رحيمي من علامة الجزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو وذلك في الدقيقة 37 وبهذا الهدف عزز سفيان رحيمي صدارته لقائمة هدافي كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس برصيد 6 أهداف.

وتمكنت إسبانيا من تعديل النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق لاعب برشلونة فيرمين لوبيز حيث استغل خطأً دفاعيًا من لاعبي المغرب ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

وأضاف خوانلو سانشيز الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 85 بعدما اخترق دفاعات المغرب ليسدد قذيفة صاروخية منحت منتخب بلاده بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

منتخب المغرب
منتخب إسبانيا
أولمبياد باريس 2024

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