الأخضر يتصدّر.. التعادل يحسم مواجهة الصين وطاجيكستان في كأس آسيا للناشئين

تعادل منتخب الصين مع طاجيكستان 1-1، يوم الجمعة، على ستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023، في تايلاند.
وتقدم منتخب الصين عبر هدف وانغ يودونغ، في الدقيقة السادسة، قبل أن تدرك طاجيكستان التعادل عن طريق مسرور غفوروف "36".
وشهدت المباراةُ الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة، أيضًا؛ فوزَ السعودية على أستراليا 2-0، على نفس الملعب.
وتصدّرت السعوديةُ ترتيبَ المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكلٍّ من: طاجيكستان، والصين، في حين بقي رصيد أستراليا خاليًا من النقاط.