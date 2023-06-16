الأخضر يتصدّر.. التعادل يحسم مواجهة الصين وطاجيكستان في كأس آسيا للناشئين

تعادل منتخب الصين مع طاجيكستان 1-1، يوم الجمعة، على ستاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023، في تايلاند.