سباحو "الإمام عبد الرحمن" أبطال دوري الجامعات.. وجامعتا الملك عبد العزيز وسعود بالمركزين الثاني والثالث

في إنجاز رياضي جديد، تُوّج منتخب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للسباحة (طلاب)، التي أقيمت ضمن الموسم الـ16 من بطولات الاتحاد، واستضافتها جامعة الملك فيصل بالأحساء خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 198 سباحًا يمثلون 25 جامعة وكلية.