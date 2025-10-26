سباحو "الإمام عبد الرحمن" أبطال دوري الجامعات.. وجامعتا الملك عبد العزيز وسعود بالمركزين الثاني والثالث

في إنجاز رياضي جديد، تُوّج منتخب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للسباحة (طلاب)، التي أقيمت ضمن الموسم الـ16 من بطولات الاتحاد، واستضافتها جامعة الملك فيصل بالأحساء خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 198 سباحًا يمثلون 25 جامعة وكلية.
وجرى تتويج الفائزين في الحفل الختامي الذي أُقيم في مسبح جامعة الملك فيصل، بحضور المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية علي المنيع، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد السبيعي، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة الدكتور زياد أبو الحمايل، ومستشار الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية ومدير البطولة الدكتور عبد الإله الصلوي.
وحصد سباحو جامعة الإمام عبد الرحمن كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الثاني ونالت الميداليات الفضية، وحلّت جامعة الملك سعود ثالثًا ونالت الميداليات البرونزية.