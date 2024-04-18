مقابل 25 مليون يورو.. "النصر" يبحث شراء عقد "أراسكايتا" نجم فلامنغو البرازيلي

أبدى مسؤولو نادي النصر، رغبتهم في شراء عقد لاعب فلامنغو الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا، خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "Bolavip"؛ فإن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع أراسكايتا مقابل 25 مليون يورو (140.6 مليون ريال برازيلي).
وأكدت الصحيفة أن من المفترض أن يتم إرسال عرض النادي السعودي قريبًا، وسيكون الأمر متروكًا لـ"رودولفو لانديم" رئيس فلامنغو لاتخاذ قراره بشأن عملية النقل المحتملة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن إدارة النادي البرازيلي وافقت على بيع عقد اللاعب الذي ينتهي في ديسمبر 2026، مقابل مبلغ يُقَدّر بنحو 50 مليون يورو، أي ما يقارب من 270 مليون ريال برازيلي.
وانضم أراسكايتا (29 عامًا)، إلى فلامنغو في يناير 2019، قادمًا من كروزيرو البرازيلي الذي لعب له لمدة 4 مواسم، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.