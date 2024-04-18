مقابل 25 مليون يورو.. "النصر" يبحث شراء عقد "أراسكايتا" نجم فلامنغو البرازيلي

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن إدارة النادي البرازيلي وافقت على بيع عقد اللاعب الذي ينتهي في ديسمبر 2026، مقابل مبلغ يُقَدّر بنحو 50 مليون يورو، أي ما يقارب من 270 مليون ريال برازيلي.