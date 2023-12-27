بعد خماسية النصر الموجعة.. لاعب الاتحاد "بنزيما" يغلق حسابه الشخصي في "إنستغرام"

بعد الخسارة الموجعة التي تلقّاها الاتحاد من نظيره النصر "5/2"، أمس الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن؛ أغلق محترف الاتحاد، النجم الفرنسي "كريم بنزيما"، حسابَه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وشنَّت جماهيرُ "العميد" هجومًا حادًّا على المهاجم الفرنسي، خاصة أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه في الكلاسيكو، واكتفى بتمريرة حاسمة فقط جاء منها الهدف الأول عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وبعد ساعات قليلة فقط من نهاية المباراة، قرّر "بنزيما" إغلاقَ حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" بسبب الهجوم الجماهيري الكبير عليه.