بعد خماسية النصر الموجعة.. لاعب الاتحاد "بنزيما" يغلق حسابه الشخصي في "إنستغرام"

وشنَّت جماهيرُ "العميد" هجومًا حادًّا على المهاجم الفرنسي، خاصة أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه في الكلاسيكو، واكتفى بتمريرة حاسمة فقط جاء منها الهدف الأول عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.