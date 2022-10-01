شاهد.. محافظ الطائف يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية

وثمّن محافظ الطائف الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للرياضة والرياضيين؛ مما انعكس إيجابًا على تحقيق قفزات نوعية على الأصعدة كافة؛ مشيدًا بمتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، ونائب رئيس اللجنة، وحرصهما الدائم على تفعيل الحركة الرياضية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.