شاهد.. محافظ الطائف يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية

تَسلم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، بمقر المحافظة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية للرياضة الأولمبية بالمملكة، بحضور نائب المدير العام لدورة الألعاب السعودية الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، وعدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة والرياضيين.
وانطلقت الشعلة من ميدان قصر شبرا التاريخي مرورًا بالمنطقة التاريخية ودوار المئوية وصولًا إلى ديوان المحافظة؛ حيث قام بحمل الشعلة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات.
وثمّن محافظ الطائف الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للرياضة والرياضيين؛ مما انعكس إيجابًا على تحقيق قفزات نوعية على الأصعدة كافة؛ مشيدًا بمتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، ونائب رئيس اللجنة، وحرصهما الدائم على تفعيل الحركة الرياضية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن العاصمة الرياض تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي سعودي خلال المدة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الحالي، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري يمثلون أكثر من 200 نادٍ، يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية.