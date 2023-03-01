في كأس آسيا .. الأخضر الشاب يرفع استعداده لمواجهة قيرغيزستان

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والتي تُقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية وجملاً فنية تحضيرًا لمواجهة منتخب قيرغيزستان بعد غدٍ الجمعة.
من جانب آخر، يتحدث المدير الفني صالح المحمدي غدًا لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي منتخبات المجموعة "الرابعة" قبل انطلاق منافساتهم في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس، على أن يخوض يوم الاثنين 6 مارس مباراته ضد منتخب الصين، وفي يوم الخميس 9 مارس يلاقي "الأخضر" منتخب اليابان.