في كأس آسيا .. الأخضر الشاب يرفع استعداده لمواجهة قيرغيزستان

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والتي تُقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس الجاري.