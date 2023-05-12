وزير الرياضة "الفيصل": رعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور ولي العهد لنهائي أغلى الكؤوس مصدر فخر وفرح لكل الرياضيين

رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رعايته لنهائي أغلى الكؤوس "كأس الملك"، وبحضور وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال "الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين -أيَّده الله- وحضور وتشريف سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- لنهائي أغلى الكؤوس، مصدر فخر وفرح لكل الرياضيين".
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتوج ولي العهد الفائز من قمة (الهلال والوحدة) في نهائي أغلى الكؤوس (كأس الملك في نسخته الـ48)، في اللقاء المنتظر، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.