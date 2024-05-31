اتحاد كرة القدم يُجدّد اتفاقية الشراكة الحصرية مع البنك الأهلي

ووقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق بن عبدالرحمن السدحان؛ ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل؛ وتُعد الرعاية الأكبر من نوعها في تاريخ الاتحاد السعودي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة كرة القدم السعودية، إذ تمثل نقلة نوعية في القطاع الرياضي.