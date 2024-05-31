اتحاد كرة القدم يُجدّد اتفاقية الشراكة الحصرية مع البنك الأهلي

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، مع البنك الأهلي، اتفاقية تجديد الشراكة الحصرية والرسمية؛ ليكون بموجبها البنك الشريك الرسمي للكرة السعودية، ولمدة ثلاث سنوات متتالية حتى عام 2027م.
جاءت الاتفاقية امتداداً للشراكة التاريخية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والبنك الأهلي السعودي التي تُعد الأقدم في تاريخ الاتحاد السعودي، حيث بدأت قبل أكثر من 43 عاماً، وتعكس الالتزام بتحقيق التميُّز والارتقاء بمستوى كرة القدم السعودية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق بن عبدالرحمن السدحان؛ ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل؛ وتُعد الرعاية الأكبر من نوعها في تاريخ الاتحاد السعودي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة كرة القدم السعودية، إذ تمثل نقلة نوعية في القطاع الرياضي.
وتضم الشراكة الرسمية رعاية البنك الأهلي السعودي لأنشطة وبرامج الاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخبات السعودية ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي والدوري النسائي السعودي وكأس الاتحاد السعودي للسيدات ومجلس جمهور المنتخب السعودي "قدّام".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل؛ أن هذه الشراكة مع رائد القطاع المصرفي والداعم المتميز للرياضة السعودية البنك الأهلي السعودي تمثل نتاج الجهود التي قام بها الاتحاد السعودي والتحول الإستراتيجي نحو تطوير منتجاته وتهيئة البيئة الداعمة لجلب أفضل الرعايات.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق بن عبدالرحمن السدحان؛ عن اعتزازه بهذه الشراكة.
وقال: "كلنا فخرٌ بأن نكون شركاء الوطن في مسيرته التنموية، وإن تجديد شراكة البنك الحصرية كراعٍ رسمي للكرة السعودية، يؤكّد الدور المهم الذي يلعبه البنك الأهلي السعودي في نمو القطاع الرياضي ودعم الكرة السعودية للإسهام في تحقيق التميُّز على الصعيديْن المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدّمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك باعتبار كرة القدم الرياضة الأعلى جماهيرية على مستوى المملكة.