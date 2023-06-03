الهلال يعلن رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز وابنه إيميليانو

وكانت إدارة نادي الهلال قد تعاقدت مع الأرجنتيني رامون دياز في فبراير من عام 2022 حتى نهاية الموسم بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل أن يتم تجديد الثقة به على رأس الجهاز الفني للنادي في الصيف الماضي لمدة موسم إضافي حتى نهاية موسم 2023.