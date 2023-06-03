الهلال يعلن رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز وابنه إيميليانو

أعلن نادي الهلال رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ومساعده إيميليانو دياز، بعد نهاية عقدهما.
وودّع نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز ونجله إيميليانو دياز برسالة شكر بعد نهاية مشوارهما مع الفريق.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها: "شكرًا رامون دياز وإيميليانو على كل شيء".
وكانت إدارة نادي الهلال قد تعاقدت مع الأرجنتيني رامون دياز في فبراير من عام 2022 حتى نهاية الموسم بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل أن يتم تجديد الثقة به على رأس الجهاز الفني للنادي في الصيف الماضي لمدة موسم إضافي حتى نهاية موسم 2023.
وقاد دياز الهلال في 66 مباراة، حقق خلالها لقب دوري المحترفين موسم 2022، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين 2023. كما حقق الفريق تحت إشرافه وصافة كأس العالم للأندية، ووصافة دوري أبطال آسيا 2022.
يُشار إلى أن مساعده وابنه إيميليانو تولى الإدارة الفنية لفريق الهلال مرتين خلال الموسم الماضي، الأولى عندما غادر والده إلى بلاده بسبب ظروف أسرية بعد تعرُّض أفراد من عائلته إلى حادث مروري، والثانية خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي حين كلفته إدارة النادي بأن يكون مسؤولاً عن تدريب الفريق بدلاً من والده الذي منحته راحة.