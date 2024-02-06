وزارة الرياضة تنفذ برنامج "حكايا الشباب" عبر جناح خاص في رالي حائل الدولي 2024

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الرياضة في تعزيز حضورها في مختلف الأحداث والفعاليات الكبرى، والمساهمة في تمكين الشباب والفتيات من أبناء الوطن، من خلال التعاون المستمر والمثمر مع مختلف الجهات.