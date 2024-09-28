مدرب البرازيل: نيمار أحد أعظم اللاعبين في العالم ونترقب عودته للمنتخب

وبحسب "روسيا اليوم"، قال دوريفال جونيور خلال مؤتمر صحفي: "سننتظر وسنتحلى بالصبر، لا يهم إذا لم يتمكن من العودة في أكتوبر أو نوفمبر أو حتى فبراير، يجب أن يكون مطمئنًا ويحتاج إلى اللعب، وقبل كل شيء يجب أن يتعافى تمامًا من هذه الإصابة".