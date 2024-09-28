مدرب البرازيل: نيمار أحد أعظم اللاعبين في العالم ونترقب عودته للمنتخب

أوضح مدرب منتخب البرازيل دوريفال جونيور أنه في انتظار وصول نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي إلى الجاهزية الكاملة لضمه مجددًا إلى تشكيلة الفريق التي ستخوض المباريات المؤهلة لكأس العالم.
وخضع "نيمار"، الذي لم يلعب منذ العام الماضي وغاب عن بطولة كوبا أمريكا، لجراحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال دوريفال جونيور خلال مؤتمر صحفي: "سننتظر وسنتحلى بالصبر، لا يهم إذا لم يتمكن من العودة في أكتوبر أو نوفمبر أو حتى فبراير، يجب أن يكون مطمئنًا ويحتاج إلى اللعب، وقبل كل شيء يجب أن يتعافى تمامًا من هذه الإصابة".
وأضاف: "بدأنا ندرك مدى أهميته إذا عاد في السنوات المقبلة فسيكون لدينا أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم العالمية خلال مرحلة مهمة في مشواره وفي مسيرة منتخبنا الوطني".
وغاب نيمار عن الهلال منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أكتوبر الماضي.
يُذكر أن مدرب الهلال قرر في وقت سابق استبعاد نيمار من قائمة الدوري السعودي للمحترفين، والاستقرار على قيده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستشارك في تنظيمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.