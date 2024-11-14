في بطولة الكأس الفضية.. "تمام" للبولو يكسب كازا الرياض

حقق فريق تمام للبولو، فوزًا على نظيره كازا الرياض بنتيجة 5 - 4 ضمن منافسات بطولة الكأس الفضية للبولو، التي انطلقت، اليوم الخميس، بميدان البولو بمنتج نوفا للفروسية "غرب الرياض"، في نسختها الثالثة، وتستمر حتى السبت المقبل.