في ختام مجموعات كأس آسيا.. أخضر الصالات يختتم استعداده لمواجهة أوزباكستان

لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة تدريبية شارك فيها اللاعبون جميعهم بما فيهم اللاعب إيهاب محمد، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها سلامته ولله الحمد من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أستراليا الماضية، وخرج على إثرها مصابًا قبل نهاية المباراة.