في ختام مجموعات كأس آسيا.. أخضر الصالات يختتم استعداده لمواجهة أوزباكستان

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات نظيره منتخب أوزبكستان، غدًا الأحد، على صالة بانكوك أرينا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، في ختام مباريات دور المجموعات لمنافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.
ميدانيًا؛ أنهى "أخضر الصالات" اليوم السبت، تحضيراته واستعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد خلال التدريبات على انتهاج الخطة التي سيلعب بها المباراة.
لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة تدريبية شارك فيها اللاعبون جميعهم بما فيهم اللاعب إيهاب محمد، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها سلامته ولله الحمد من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أستراليا الماضية، وخرج على إثرها مصابًا قبل نهاية المباراة.
ويدخل "أخضر الصالات" مباراة غدًا بفرصة واحدة وهي الفوز على أوزبكستان مع تعثر العراق الذي سيلعب مع أستراليا ضمن مباريات المجموعة ذاتها.