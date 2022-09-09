5 مواجهات في انطلاق ممتاز الشباب لكرة اليد

ويلتقي في أولى المواجهات النور مع الابتسام على صالة نادي النور بسنابس، ويستضيف الخليج نظيره الوحدة على صالته بسيهات، وعلى صالة وزارة الرياضة بجدة يلعب الأهلي مع الترجي، ويقابل مضر نظيره المحيط على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويحل الصفا ضيفًا على القارة في صالة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.