الأخضر يواجه إندونيسيا.. في الخطوة الأولى من الملحق الآسيوي "الطريق إلى كأس العالم 2026"

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الإندونيسي، في تمام الساعة 8:45 من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الكويتي أحمد العلي.
ويسعى الأخضر للاقتراب خطوة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 كخطوة أولى أمام إندونيسيا، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من "الملحق الآسيوي" الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وبعد محطة إندونيسيا، يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي الثلاثاء المقبل، لحساب المجموعة ذاتها، والتي يتأهل متصدرها مباشرةً إلى النهائيات المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا العام المقبل، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب، يومي (13 و18) من نوفمبر المقبل لبلوغ الملحق العالمي.
ويأمل المنتخب السعودي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إذ سبق له التأهل إلى كأس العالم من الملعب نفسه في نسختي 2018 و2022، مما يمنحه دفعة معنوية قبل انطلاق منافسات الملحق.