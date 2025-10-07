الأخضر يواجه إندونيسيا.. في الخطوة الأولى من الملحق الآسيوي "الطريق إلى كأس العالم 2026"

وبعد محطة إندونيسيا، يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي الثلاثاء المقبل، لحساب المجموعة ذاتها، والتي يتأهل متصدرها مباشرةً إلى النهائيات المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا العام المقبل، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب، يومي (13 و18) من نوفمبر المقبل لبلوغ الملحق العالمي.