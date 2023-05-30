الليلة يسدل الستار على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .. تعرف على مباريات الجولة الأخيرة

تنطلق اليوم الأربعاء آخر جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين (الجولة 30) ليختتم الموسم الكروي 2022/2023 بـ 8 مباريات على النحو التالي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يدخل التعاون المباراة وهو بالمركز الخامس ولديه 52 نقطة، بينما يقع الباطن بالمركز الـ16 (الأخير) ولديه 20 نقطة.
يتواجه الفريقان في تمام الساعة الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يشارك الوحدة باللقاء وهو يمتلك 32 نقطة، ويحتل المركز الـ12، في حين يأتي الفيحاء بالمركز الـ13 ولديه 30 نقطة.
يواجه العدالة نظيره الاتفاق في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل العدالة بالمباراة وهو يقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير) ولديه 28 نقطة، بينما يشارك الاتفاق باللقاء وهو يمتلك 34 نقطة، وهو بالمركز الـ10.
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يشارك الخليج بالمباراة وهو بالمركز الـ14 ولديه 28 نقطة، فى حين يمتلك أبها 33 نقطة ويقع بالمركز الـ11 .
يواجه الشباب نظيره ضمك في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
يدخل نادي الشباب المواجهة وهو بالمركز الرابع ويمتلك 53 نقطة، في حين يحتل ضمك المركز السابع، ويملك 36 نقطة.
يلتقي الاتحاد والطائي في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يدخل الاتحاد المباراة وهو بطل الدوري السعودي بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بينما يقع الطائي بالمركز الـ8 ولديه 34 نقطة.
يواجه الهلال فريق الرائد في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يشارك الهلال باللقاء وهو بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الرائد تاسعًا، ويمتلك 34 نقطة.
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.
يدخل النصر المباراة وهو يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، في حين يحتل الفتح السادس ولديه 43 نقطة.