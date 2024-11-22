ظروف عائلية تحرم الهلال من خدمات مالكوم في مواجهة الخليج

ونشر النادي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيها: "لن يغادر اللاعب "مالكوم" مع بعثة الفريق إلى الدمام؛ وذلك نظرًا لظروف ابنه الصحية.. مالكوم، كلنا معك".