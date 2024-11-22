ظروف عائلية تحرم الهلال من خدمات مالكوم في مواجهة الخليج

كشف نادي الهلال اليوم الجمعة، عن تخلف مهاجم الفريق الكروي الأول البرازيلي مالكوم عن بعثة الفريق المتوجهة إلى مدينة الدمام لمواجهة الخليج لظروف عائلية.
ونشر النادي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيها: "لن يغادر اللاعب "مالكوم" مع بعثة الفريق إلى الدمام؛ وذلك نظرًا لظروف ابنه الصحية.. مالكوم، كلنا معك".
ويواجه الهلال متصدر جدول الترتيب بـ28 نقطة، نظيره الخليج سادس الترتيب بـ 16 نقطة، غداً السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، لحساب منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الجدير ذكره أن الهلال يعاني من غيابات كثيرة في مواجهة الغد نتيجة إصابة عدد من أبرز نجومه، أمثال البرازيلي نيمار جونيور والبرتغالي روبن نيفيز وسالم الدوسري ومحمد العويس.