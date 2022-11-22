صاحب هدف التعديل "صالح الشهري": الثقة أعادتنا للمباراة أمام الأرجنتين.. ولديّ رغبة دائمة في التسجيل

قال مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري إنه وزملاءه كانوا واثقين من أنفسهم ومن عبور محطة الأرجنتين.
جاء ذلك في لقاء الأخضر السعودي ونظيره الأرجنتيني، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (الجولة الأولى) من منافسات كأس العالم قطر 2022، على أرض ملعب لوسيل في قطر، اليوم الثلاثاء، وانتهى اللقاء لصالح الصقور الخضر بهدفين مقابل هدف.
وأضاف "الشهري": "كنا قدّ التحدي مع أنفسنا أولًا، ومع من يشكك في إمكانات اللاعب السعودي أمام المنتخبات العالمية الكبيرة، لذا فرضنا شخصيتنا وعدنا للمباراة في الشوط الثاني، وحققنا أهم ثلاث نقاط في دور المجموعات، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية في المباراتين المتبقيتين أمام بولندا والمكسيك".