صاحب هدف التعديل "صالح الشهري": الثقة أعادتنا للمباراة أمام الأرجنتين.. ولديّ رغبة دائمة في التسجيل

وأضاف "الشهري": "كنا قدّ التحدي مع أنفسنا أولًا، ومع من يشكك في إمكانات اللاعب السعودي أمام المنتخبات العالمية الكبيرة، لذا فرضنا شخصيتنا وعدنا للمباراة في الشوط الثاني، وحققنا أهم ثلاث نقاط في دور المجموعات، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية في المباراتين المتبقيتين أمام بولندا والمكسيك".