الفتح يحافظ على لقبه بطلاً لـ"ممتاز البلياردو" والاتحاد ثانيًا.. والنصر يُتوَّج بلقب دوري الأولى ويصعد مع الصفا للممتاز

وتوَّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ‏بحضور نائب الرئيس نجلاء العليان، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز آل ثاني، نادي الفتح بالميداليات الذهبية وكأس البطولة والمكافأة المالية للمركز الأول، ونادي الاتحاد بالميداليات الفضية والمكافأة المالية للمركز الثاني، وحصل نادي قفار على الميداليات البرونزية بعد أن جاء في المركز الثالث والمكافأة المالية للمركز الثالث، وجاء نادي الهلال في المركز الرابع.