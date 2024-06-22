الفتح يحافظ على لقبه بطلاً لـ"ممتاز البلياردو" والاتحاد ثانيًا.. والنصر يُتوَّج بلقب دوري الأولى ويصعد مع الصفا للممتاز

حافظ فريق الفتح على لقبه للموسم الثاني على التوالي، وحقق اليوم السبت بطولة الدوري السعودي الممتاز للأندية للبلياردو لدرجة الكبار؛ وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 - 2 في ختام الموسم الرياضي 2023.
وأُقيمت الأدوار النهائية وحفل الختام على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
وتوَّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، بحضور نائب الرئيس نجلاء العليان، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز آل ثاني، نادي الفتح بالميداليات الذهبية وكأس البطولة والمكافأة المالية للمركز الأول، ونادي الاتحاد بالميداليات الفضية والمكافأة المالية للمركز الثاني، وحصل نادي قفار على الميداليات البرونزية بعد أن جاء في المركز الثالث والمكافأة المالية للمركز الثالث، وجاء نادي الهلال في المركز الرابع.
وتُوِّج نادي النصر بلقب دوري الدرجة الأولى للبلياردو عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي الصفا بنتيجة 3 / 0 في ختام الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى.
وجاء نادي الوطني في المركز الثالث، ونادي أبها صاحب في المركز الرابع.
وصعد فريقا النصر والصفا إلى الدوري الممتاز لدرجة الكبار بعد أن حصلا على بطاقتَيْ التأهل إلى دوري الممتاز.