كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

وجهت العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة التهنئة للمسلمين حول العالم بمناسبة قدوم عيد الأضحى، متمنية أطيب الأماني.
نشرت العديد من الأندية الأوروبية رسائل على صفحاتها الناطقة باللغة العربية بمواقع التواصل الاجتماعي تبارك للمسلمين الاحتفال بعيد الأضحى، بينما أعادت بعض الأندية نشر تغريدات للاعبيها المسلمين الذين تمنوا عيدًا مباركًا لمحبيهم.
وهنأت كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم الجمعة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، ونشرت العديد منها تغريدات على صفحاتها الناطقة باللغة العربية على تويتر تبارك للمسلمين عيدهم.
وفضلت أندية كنادي بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وقطبا مدينة مانشستر، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، نشر تغريدات لمعايدات لجماهيرها في البلاد العربية والإسلامية.
حيث قال نادي بايرن ميونيخ :"جانا العيد وغنينا.. وأرسلنا تهانينا ..من أليانتس أرينا نتمنى #عيد_أضحى مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية".
كذلك وجّه نادي إيه سي ميلان الإيطالي بطل الدوري التهنئة متمنيًا لجميع الذين يحتفلون عيدًا مباركًا، قائلاً :"عـساكـم مـن عـواده ..عيد أضحى مبارك لكل مشجعي الروسونيري حول العالم".
ولم يدع نادي يوفنتوس الإيطالي العيد يمر دون معايدة أنصاره في الوطن العربي والإسلامي، قائلاً: "نادي يوفنتوس يُهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك".
كما وجّه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة لجميع المحتفلين بتغريدة جاء فيها: "في هذه الأيام المباركة نتمنى أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة .. كل #عيد_أضحى_مبارك وأنتم في أحسن حال".
من جانب آخر هنأ نادي مانشستر يونايتد جماهيره بعيد الأضحى من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :"تهانينا من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك، عساكم من عواده يا أحباب".
في حين قال جاره وغريمه التقليدي مانشستر سيتي: " نادي مانشستر سيتي يُهنئكم بمناسبة حلول#عيد_الأضحى_المبارك .. أعاده الله عليكم سنين عديدة، وأزمنة مديدة".
من جانب آخر وجّه نادي باريس سان جيرمان، نادي العاصمة الفرنسية معايدة لمشجعيه قال فيها :"نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى".
وفي إسبانيا نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة تهنئة قالت فيها :"نادي برشلونة يهنئكم بمناسبة #عيد_الأضحى .. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير".