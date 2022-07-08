كبرى الأندية الأوروبية لكرة القدم تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

نشرت العديد من الأندية الأوروبية رسائل على صفحاتها الناطقة باللغة العربية بمواقع التواصل الاجتماعي تبارك للمسلمين الاحتفال بعيد الأضحى، بينما أعادت بعض الأندية نشر تغريدات للاعبيها المسلمين الذين تمنوا عيدًا مباركًا لمحبيهم.