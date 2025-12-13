إيمانويل كاميلي .. بطلًا لشوط جائزة "قفز السعودية" الكبرى

توّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم، وذلك في ختام منافسات الأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز الـ5 ملايين ريال، وبمشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة.
وحسم الفارس الإيطالي، والمصنف عالميًا رقم 49، لقب الجائزة الكبرى (ارتفاع 1.55 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 78.27 ثانية، فيما حل ثانيًا الفارس البلجيكي جان فيرميرن بزمن وقدره 78.76 ثانية، وجاء ثالثًا الفارس عبد الرحمن الراجحي، نجم المنتخب السعودي للفروسية والمصنف 75 عالميًا، بزمن وقدره 78.83 ثانية.
كما نجح الفارس الألماني كريستوفر كلاسينر في الظفر بلقب الشوط السادس "حاجز الجوكر" لفئة الأربع نجوم بارتفاع 1.45 متر، بتوقيت بلغ 48.17 ثانية، فيما نال الفارس البريطاني تشاد فيلوز، بجوادين مختلفين، المركز الثاني بتوقيت بلغ 49.54 ثانية، والمركز الثالث بتوقيت بلغ 50.56 ثانية.
وكان اليوم الختامي للأسبوع الأول قد انطلق بشوط "الجائزة الصغرى" لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.15 متر، وخطف لقبه الفارس الجزائري عبد القادر بياته، وحل ثانيًا الفارس السعودي حسن آل هادي، فيما جاءت الفارسة الهولندية إيفا الجمال ثالثة.
وفي نهائي الفئة المتوسطة لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.30 متر، جاء الفارس المصري مصطفى سعيد أولًا، يليه الفارس الألماني ديفيد ويل، وثالثًا الفارسة السعودية فنون الحميدان.
وفي نهائي فئة البراعم لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.15 متر، حصد الفرسان الواعدون السعوديون المراكز الأولى، حيث حلت أولًا الفارسة الجوهرة المطيري، وثانيًا الفارس عبد الإله غزاوي، وثالثًا الفارسة تمارا العمران.
وفي نهائي فئة الأشبال لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.25 متر، استحوذ الفرسان السعوديون مرة أخرى على المراكز الأولى، حيث حقق المركزين الأول والثالث في النهائي بخيلين الفارس عبدالعزيز قحل، فيما جاء ثانيًا الفارس سعود الرشيد.
وفي نهائي فئة الناشئين، لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 1.35 متر، تكرر الإنجاز السعودي للمرة الثالثة في اليوم الختامي للأسبوع الأول، حيث حل الفارس مشهور العثيم أولًا، والفارس فهد البشر ثانيًا، والفارس عبد الرحمن قحل ثالثًا.
الجدير بالذكر أن منافسات فئة النجمة الواحدة شهدت مشاركة فرسان وفارسات من 13 دولة، هي: الأردن، ألمانيا، العراق، هولندا، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، بريطانيا، فرنسا، المغرب، وإسبانيا، بجانب السعودية.