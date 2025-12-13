إيمانويل كاميلي .. بطلًا لشوط جائزة "قفز السعودية" الكبرى

توّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم، وذلك في ختام منافسات الأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز الـ5 ملايين ريال، وبمشاركة 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة.