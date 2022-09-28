الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعلن افتتاح القبة الرياضية في الدمام

من جهته قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "نحن سعداء بهذا الافتتاح، ونرحب بكافة الزوار، وندعوهم للاستفادة من المرافق التي توفرها القبة الرياضية، والتي تشتمل على أماكن ذات مساحات واسعة لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية إلى جانب هدفها الأسمى وهو تعزيز الوعي بأهمية

الرياضة، وإسهامها في الحفاظ على صحة المجتمع، كما يسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، من خلال هذه الخطوة، إلى تمكين أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية في منشأة رياضية نموذجية تغطي أنواع الرياضات المختلفة".