قام عدد من اللاعبين بزيارته في المستشفى.. لاعب الأخضر "ياسر الشهراني" بخير

طمأن عدد من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجميع على صحة زميلهم ياسر الشهراني؛ وذلك بعد تعرُّضه للإصابة، إثر الاصطدام مع زميله الحارس محمد العويس عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع 8+90 من لقاء السعودية والأرجنتين، الذي انتهى لصالح الأخضر بهدفَي صالح الشهري وسالم الدوسري مقابل هدف للأرجنتين من ركلة جزاء عن طريق "ميسي"، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 أمس الثلاثاء.