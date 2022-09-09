22 أكتوبر 2023 .. موعــد لإقامة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية الرياض 2023

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023" اليوم الجمعة تحديد 22 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر للعام 02023 موعدًا لإقامة الدورة العالميـة فى مدينة الرياض.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والسيد إيفو فيراني رئيس رابطة الاتحادات الدولية (GAISF)، قد وقعا عقد استضافة الرياض للدورة أبريل الماضي.
وقال الفيصل، إن المملكة، والرياض تحديداً، ستنظم دورة عالمية على مستوى عالٍ من التميز والاحترافية وفق أعلى المعايير الرياضية الدولية، ترجمة للدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله-، للقطاع الرياضي في المملكة.
يذكر أن المملكة قد فازت باستضافة الدورة خلال أعمال الجمعية العمومية الرابعة والعشرين للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التي عقدت مايو 2021م، وهي جزء من مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية الدولية والجمعية العالمية للاتحادات الدولية.
وتضم الدورة ألعاب: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.