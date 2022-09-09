22 أكتوبر 2023 .. موعــد لإقامة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية الرياض 2023

وتضم الدورة ألعاب: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.