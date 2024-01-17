"ماتزاري" مدرب "نابولي": انجذاب اللاعبين العالميين للدوري السعودي جعل منه أكثر تنافسية

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب مساء اليوم الأربعاء باستاد "الأول بارك"؛ شدّد "ماتزاري" على أهمية اللقاء المرتقب أمام فيورنتينا، لافتًا إلى أن فريقه استفاد بالفوز الأخير الذي حقّقه على ساليرنيتانا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي؛ فقال: "كنّا قادمين من فترة كنا نلعب فيها بشكل جيد، لكننا لم نتمكّن من حصد ما نستحقّه، ومن ثم فقدنا الثقة قليلًا، وأعتقد أن هذا النصر قد أفادنا".