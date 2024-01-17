"ماتزاري" مدرب "نابولي": انجذاب اللاعبين العالميين للدوري السعودي جعل منه أكثر تنافسية

علّق "والتر ماتزاري"، مدرب فريق نابولي الإيطالي الذي يستعدّ لخوض مباراته غدًا الخميس، أمام فيورنتينا في أولى مواجهات السوبر الإيطالي بالرياض، على ملف انتقال العديد من اللاعبين المهمين إلى المملكة العربية السعودية، قائلًا: "من العبث إخفاء الحقيقة، من الواضح أن هناك أزمة أوروبية بسبب الإمكانيات الاقتصادية الأقل، ولكن في المملكة هنا توجد إمكانيات اقتصادية أكبر، ويمكن أن ينجذب اللاعبون المهمون إلى هذه النقطة؛ وهو ما سيجعل الدوري السعودي أكثر تنافسية".
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب مساء اليوم الأربعاء باستاد "الأول بارك"؛ شدّد "ماتزاري" على أهمية اللقاء المرتقب أمام فيورنتينا، لافتًا إلى أن فريقه استفاد بالفوز الأخير الذي حقّقه على ساليرنيتانا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي؛ فقال: "كنّا قادمين من فترة كنا نلعب فيها بشكل جيد، لكننا لم نتمكّن من حصد ما نستحقّه، ومن ثم فقدنا الثقة قليلًا، وأعتقد أن هذا النصر قد أفادنا".
وأوضح أنه يشعر بتحسّن "زيلينسكي"، ولكن اللاعب سيخضع للتقييم الليلة قبل المباراة، كما أضاف: "ديمبلي يبدو أنه تعرّض لتمزّق في الساق الخلفية، لا أعتقد أنه خطير، إلا أنه لم يتدرّب أمس، ومن غير المرجّح أن يكون متاحًا في مباراة الخميس".
وأشار المدرب إلى أن نابولي استطاع أن يحقّق تقدمًا كبيرًا في الفترة الماضية، وفاز بلقب الدوري؛ ولهذا لا يجب التفكير في أحداث الماضي والتفكير في المستقبل. وتابع: "نحن قادمون من فترة متقلّبة، وعلينا أن نلعب مباراة تعطي اللاعبين الثقة، وتعيد السكينة التي كانت لديهم قبل بضعة أشهر".
وشدّد "ماتزاري" أنّه استقرّ على التشكيل الذي سيخوض به لقاء فيورنتينا، مشيرًا إلى أن الفريق أدّى حصتين تدريبيتين، وجرب أشياء مختلفة.
كما تطرّق مدرب نابولي خلال المؤتمر إلى مباراة الفريق التي جمعته في أكتوبر الماضي أمام فيورنتينا، وانتهت بالخسارة بـ3 أهداف، وكانت سببًا في انتهاء حقبة "رودي غارسيا" مع تدريب الفريق؛ فقال "ماتزاري": "لن أدخل في تفاصيل مباراة لعبها زميل، حتى وإن كانت مباراة سيئة، لقد أعدت مشاهدتها في الأيام الأخيرة حتى أتمكّن من معرفة ما يجب أن أفعله".
واستطرد: "سأحاول العمل أيضًا في التدريب الليلة مع التفكير في تلك المباراة التي قدّم فيها فيورنتينا أداء رائعًا، وسأحاول القيام بشيء مختلف".
من جانبه أكّد "سيميوني" لاعب فريق نابولي الإيطالي؛ أن المباراة المنتظرة أمام فيورنتينا ضمن منافسات مسابقة كأس السوبر الإيطالية، التي تستضيفها المملكة، ستكون صعبة للغاية؛ ولهذا يبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز.
ويستعدّ نابولي لمواجهة نظيره فيورنتينا مساء يوم الخميس، في إطار منافسات كأس السوبر الإيطالي في الرياض، وسيواجه الفائز من هذا اللقاء إنتر ميلان في المرحلة التالية.
وأوضح اللاعب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الأربعاء؛ أن المهمة لن تكون سهلة، وبخاصة أن فيورنتينا يلعب كرة قدم جيدة، وهو ما يظهر من مركزه المتقدم في التصنيف، مطالبًا زملاءه في نابولي بـ"التحلي بالتواضع وروح الفريق؛ لأنه لا يجب التفكر في الأنا؛ لأن ذلك ما يجب أن يميز روح الفريق"؛ بحسب قوله.
وقال "سيميوني": "اعتدت على استعمال دفتر أدوّن فيه ملاحظاتي، وهو ما يجعلني أتحسن كلاعب وكشخص؛ لأنه يساعدني كثيرًا في العثور على الثقة، كما يساعدني أيضًا في مساعدة زملائي ببعض الحركات".
وخلال المؤتمر أيضَا، تطرّق "سيميوني" إلى التصريح السابق لرئيس النادي "دي لورينتي"، والذي لوّح بالانسحاب من السوبر إذا لم تكن ملاعب التدريب على مستوى عال.
وقال لاعب نابولي في تعليقه على ذلك: "عندما نتحدّث عن الانسحاب يبدو الأمر سيئًا، ولكنه أيضًا شكل من أشكال البقاء معًا"، مضيفًا: "لم نتحدّث مع الرئيس، نحن نعمل كل يوم في صمت ونحاول العمل معًا، والبقاء متّحدين، ولكنه فهم أننا جميعًا في نفس القارب".
وكانت رابطة الدوري الإيطالي أعلنت سابقًا أن السعودية ستكون مسرحًا للسوبر خلال أربعة من المواسم الستة المقبلة، وبمشاركة أربعة أندية عوضًا عن بطلي الدوري والكأس اعتبارًا من 2024.
وسبق للسعودية أن احتضنت السوبر الإيطالي ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير الماضي حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.