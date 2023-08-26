بعقد يمتد لثلاث سنوات.. "الأهلي" يعلن تعاقده مع "غابري فيغا"

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًّا مع الإسباني غابري فيغا لاعب سيلتا فيجو؛ لتمثيل الفريق الكروي الأول، وذلك في فترة الميركاتو الصيفي الحالي بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "وقّعت شركة النادي الأهلي مع اللاعب الإسباني غابري فيغا" قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني".
وأضاف البيان: "يمتد عقد اللاعب فيغا لمدة ثلاثة مواسم؛ وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي 2026- 2025، وجرت مراسم توقيع عقد انتقال اللاعب غابري فيغا بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي الأستاذ يزن الشريف في العاصمة الفرنسية باريس، وأنهى اللاعب إجراءات الفحص الطبي في باريس".
ويبلغ غابري فيغا من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب؛ حيث يعتبر اللاعب من ناشئي سيلتا فيجو ولعب للفريق الأول في 2022 حيث حجز لنفسه مكانًا أساسيًّا في التشكيل رغم صغر سنه.
ولعب فيغا 40 مباراة مع سيلتا فيجو في جميع البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 11، وصنع 4 آخرين.
وبذلك يلتحق فيغا بكتيبة النجوم المنضمين لصفوف الأهلي هذا الصيف بعد الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والفرنسي ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسيه، والتركي ديميرال، والثنائي البرازيلي إيبانيز وروبرتو فيرمينو.