بعقد يمتد لثلاث سنوات.. "الأهلي" يعلن تعاقده مع "غابري فيغا"

ويبلغ غابري فيغا من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب؛ حيث يعتبر اللاعب من ناشئي سيلتا فيجو ولعب للفريق الأول في 2022 حيث حجز لنفسه مكانًا أساسيًّا في التشكيل رغم صغر سنه.