صفقة "كانتي" و"الاتحاد".. فشل محتمل وخطة بديلة للقاء مسؤولي "النصر" و"الهلال"!

ذكرت تقارير فرنسية أن صفقة انتقال اللاعب الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي قد تفشل بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية في أقل من الـ 24 ساعة القادمة.
وأفادت مصادر إعلامية فرنسية، أن اللاعب وقّع عقدًا ملزمًا ولكن غير نهائي؛ بسبب انتظار النتائج النهائية للفحوصات الطبية التي ستكشف مدى سلامته من الإصابات.
وأشارت المصادر إلى أن "كانتي" لم يشارك سوى في 9 مباريات فقط خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، وتعرض لإصابات متكررة، بالإضافة إلى غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر.
وذكر الإعلامي الفرنسي الشهير سانتي أونا، عبر حسابه على "تويتر"، أن وكيل اللاعب يوجد حاليًا في السعودية ويخطط للقاء مسؤولي ناديي النصر والهلال في حال فشلت الصفقة مع الاتحاد لأي سبب.