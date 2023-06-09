صفقة "كانتي" و"الاتحاد".. فشل محتمل وخطة بديلة للقاء مسؤولي "النصر" و"الهلال"!

وأشارت المصادر إلى أن "كانتي" لم يشارك سوى في 9 مباريات فقط خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، وتعرض لإصابات متكررة، بالإضافة إلى غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر.