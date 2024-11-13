"فنربخشة" التركي يعلن اتفاقه مع "تاليسكا" لضمّه في الميركاتو الشتوي

وينافس "تاليسكا" هذا الموسم على لقب هدّاف الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يملك 6 أهداف وينتهي عقده مع النصر في يونيو 2026، كان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من غوانغجو إفرغراند الصينى، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 13 مليون يورو.