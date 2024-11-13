"فنربخشة" التركي يعلن اتفاقه مع "تاليسكا" لضمّه في الميركاتو الشتوي

قال الصحفي التركي "يونس آيدن": إنّ إدارة فنربخشة التركي توصلت إلى اتفاق مع نجم النصر، البرازيلي "أندرسون تاليسكا" لضمّه في الميركاتو الشتوي المقبل.
وقال الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": إن "تاليسكا" ومسؤولي فنربخشة اتّفقا على كل شيء، وعلى جميع بنود وتفاصيل العقد، وإن توقيع اللاعب البرازيلي للنادي التركي سيكون في يناير المقبل.
وينافس "تاليسكا" هذا الموسم على لقب هدّاف الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يملك 6 أهداف وينتهي عقده مع النصر في يونيو 2026، كان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من غوانغجو إفرغراند الصينى، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 13 مليون يورو.