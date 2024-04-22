هدف لاعب النصر "ساديو ماني" الأجمل في الجولة 28 من دوري روشن

فاز هدف السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي أسكنه في شباك الفيحاء، بجائزة الهدف الأجمل في الجولة 28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونال هدف "ماني"، الغالبية العظمى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 28، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس "، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف ساديو، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقاً على هدف صالح العمري لاعب الاتحاد بمرمى الحزم، وهدف فاشون ساكالا لاعب الفيحاء في مرمى النصر.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف ساديو ماني نسبة 51،6%، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم (99،712صوتاً ) مقابل 33،2 % لهدف صالح العمري، في حين حل هدف المهاجم الزامبي فاشون ساكالا بالمرتبة الثالثة بـ15،2%.