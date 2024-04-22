هدف لاعب النصر "ساديو ماني" الأجمل في الجولة 28 من دوري روشن

ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس "، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف ساديو، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقاً على هدف صالح العمري لاعب الاتحاد بمرمى الحزم، وهدف فاشون ساكالا لاعب الفيحاء في مرمى النصر.