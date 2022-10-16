ضمن بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة.. "سماش" يحقق اللقب وقائده كيبكا بطلاً للأفراد

الجدير بالذكر أن "ليف قولف" هي سلسلة بطولات مستحدثة في رياضة القولف حيث انطلقت عام 2022 بهدف تطوير اللعبة وزيادة الفرص لكل من اللاعبين وعشاقها ومحبيها حول العالم. ويشهد هذا العام إقامة ثماني بطولات والتي ابتدأت من شهر يونيو وتستمر إلى أكتوبر 2022 وتحتضنها مختلف المدن في قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط (9-11 يونيو في ملعب سينتوريون بلندن)، (30 يونيو-2 يوليو في ملعب بامبكِن ريدج ببورتلاند)، (29-31 يوليو في ملعب ترمب ناشيونال بنيوجيرسي)، (2-4 سبتمبر في ملعب ذا ناشيونال ببوسطن)، (16-18 سبتمبر في ملعب ريتش هارفيست فارمز بشيكاغو)، (7-9 أكتوبر في ملعب ستونهيل ببانكوك)، (14-16 أكتوبر في ملعب ونادي رويال غرينز بجدة)، وستقام آخر البطولات بتاريخ (27-30 أكتوبر في ملعب ترمب ناشيونال دورال بميامي).