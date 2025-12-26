الكشف عن موعد ومكان مباراتي نصف نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مكان وموعد مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026.
وتُقام المباراة الأولى في نصف النهائي، التي تجمع بين الخلود والاتحاد حامل اللقب، على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، يوم 16 مارس المقبل، عند تمام الساعة العاشرة مساءً.
وتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي عقب فوزه على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
في المقابل، صعد الخلود إلى الدور نفسه على حساب نظيره الخليج، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي استضافها ملعب نادي الحزم بالرس.
أما المواجهة المرتقبة، التي تمثل نهائيًا مبكرًا وتجمع بين الأهلي وضيفه الهلال، فسيحتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس المقبل، عند تمام الساعة العاشرة مساءً.
وكان الأهلي قد نجح في الفوز على القادسية بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلها، على أرضية ملعب الإنماء.
فيما تأهل الهلال بعد فوزه على الفتح برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المملكة أرينا، ليعبر إلى الدور المقبل.